В Латвии библиотекари будут следить за читателями, которые интересуются исламом

Силовые структуры Латвии разработали рекомендации для сотрудников библиотек, которым отныне предписано следить за читателями, которые интересуются исламом. Как сообщает Islam-today со ссылкой на Sputnik Латвия, мера эта связана с тем, что в библиотеках, как правило, предоставляется бесплатный интернет, который является главным инструментом пропаганды терроризма.

Радикала, согласно памятке, можно узнать по нескольким признакам, среди которых «повышенный интерес к исламу, в том числе к террористическим организациям, выражение открытой поддержки террористам, особенно ИГИЛ, демонстрация и ношение на одежде логотипа ИГИЛ, просмотр в интернете видеоматериалов, демонстрирующих насилие, особенно казни, проводимые террористами, изучение пропагандистских материалов террористов, инструкций по совершению террористических актов и повышенный интерес к территориям, контролируемым террористическими организациями».

При этом, отмечается, что ни один из этих признаков не является стопроцентным подтверждением радикальных настроений человека. Примечательно, что сами библиотекари от новых рекомендаций не в восторге, и отмечают, что нельзя считать угрозой каждого человека, «который приходит, к примеру, четыре раза в неделю читать Коран».