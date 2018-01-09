Власти Турции займутся расследованием исламофобии в Европе

Турция намерена расследовать ситуацию с исламофобией в европейских странах, в частности, Германии, Франции, Бельгии и Австрии.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Belga, заниматься расследованием будет специальная комиссия, учрежденная парламентом мусульманской республики.

«Комиссия начнет работу во вторник. Депутаты сконцентрируются на четырех европейских странах, где, по их мнению, наиболее выражены проявления исламофобии - Австрии, Германии, Франции и Бельгии. Депутаты хотят получить от этих стран разрешения проводить расследования на месте», - сообщает турецкое информационное агентство.

Решение Турции о расследовании исламофобии в Европе стало ответом на многочисленные расистские реакции граждан Австрии на появившуюся в СМИ информацию о том, что первым ребенком, родившимся в 2018 году в Вене, стала девочка турецкого происхождения.