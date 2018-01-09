В самой крупной мечети Узбекистана азан зазвучал через громкоговорители

В самой крупной мечети Узбекистана «Хазрати Имам», находящейся в Ташкенте, с 7 января начал звучать азан через громкоговорители. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Озодлик".

«После намаза имам мечети особо подчеркнул важность этого события, и, перечислив все благие дела властей, сообщил, что громкое звучание азана было введено по инициативе главы государства», – говорится в сообщении сайта.

После этого главный имам мечети «Хазрати Имам» Хабибуллох Абдураззаков прочитал молитву за здравие президента Шавката Мирзияева.

Разрешат ли власти громкое звучание азана в других мечетях Узбекистана, пока неизвестно.

Однако, день ото дня в стране увеличивается количество мечетей, в которых начали использовать громкоговорители для призыва к молитвам.

Напомним, что в октябре прошлого года Духовное управление мусульман Узбекистана выразило надежду на то, что в скором времени власти разрешат муэдзинам читать азан через громкоговорители. А уже в ноябре в крупных мечетях в Юнусабадском, Чиланзарском, Хамзинском и Яшнабадском районах города Ташкента азан зазвучал через громкоговорители.

В течение последних десяти лет в Узбекистане было запрещено призывать к молитве через громкоговорители. По официальной версии, причиной запрета стало недовольство представителей других религий, которые пожаловались на громкое звучание азана.

Религия в 32-миллионном Узбекистане, где 93% населения составляют мусульмане, в течение долгого времени находилась под полным контролем государства. Страна каждый год подвергается критике со стороны международного сообщества «за попирание религиозных свобод». По данным международных правозащитных организаций, в стране притесняются права не только мусульман, но и представителей религиозных меньшинств.

Напомним, что в начале января этого года Соединенные Штаты внесли Узбекистан в число 10 стран, «вызывающих особую обеспокоенность» в связи с нарушениями свободы совести и подавлением религиозных свобод.