В Дагестане неизвестные расстреляли имама мечети

В Дагестане в результате вооруженного конфликта погиб имам сельской мечети. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Islam-today".

По информации агентства, конфликт произошел в селе Муцаллаул в Хасавюртовском районе в минувшие выходные примерно в 22.00. Между неизвестными мужчинами возник конфликт.

В результате один из них вытащил пистолет Макарова и более пяти раз выстрелил в другого мужчину. Последний скончался на месте.

По предварительной информации, убитый является имамом сельской мечети», - отметил, в частности, источник. Сейчас установлением личностей участников конфликта занимается полиция.