В Дагестане неизвестные расстреляли имама мечети
01:36, 09 января 2018
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Имама убили пятью выстрелами из пистолета / armenpress.am
В Дагестане в результате вооруженного конфликта погиб имам сельской мечети. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Islam-today".
По информации агентства, конфликт произошел в селе Муцаллаул в Хасавюртовском районе в минувшие выходные примерно в 22.00. Между неизвестными мужчинами возник конфликт.
В результате один из них вытащил пистолет Макарова и более пяти раз выстрелил в другого мужчину. Последний скончался на месте.
По предварительной информации, убитый является имамом сельской мечети», - отметил, в частности, источник. Сейчас установлением личностей участников конфликта занимается полиция.
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