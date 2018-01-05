В Таджикистане десятки имам-хатибов отстранены от религиозной деятельности

В Таджикистане десятки имам-хатибов не прошли ежегодную аттестацию вследствие чего были отстранены от религиозной деятельности. Точное число человек, не прошедших аттестацию, пока не называется, сообщает Радио Свобода - Озодлик.

Тестирование священнослужителей проводила комиссия из числа представителей Комитета по делам религии и Совета улемов. До этого в мечетях страны было 265 имам-хатибов. Аттестация состоялась в конце 2017 года, а результаты были объявлены уже в начале января. Ожидается, что в ближайшее время начнется аттестация 3 тысяч имам-хатибов мечетей для пятикратных молитв.

Аттестация имам-хатибов проводится в течение последних 9 лет. Некоторые имам-хатибы, не прошедшие аттестацию, считают, что были отстранены от религиозной деятельности несправедливо.

Чиновники утверждают, что миссия имам-хатибов не ограничивается лишь чтением проповедей и намазов, нужно также создавать бытовые условия для религиозного учреждения и прихожан.

С 2014 года государство назначило заработную плату священнослужителям в размере 800 сомони (около 90 долларов), а расходы на содержание и благоустройство мечетей возмещались за счет благотворительности прихожан.