Муфтий Египта издал фетву о запрете биткоинов

Муфтий Египта шейх Шавки Аллам издал фетву, в которой объявил запрет на торговлю биткоинами, поскольку они «запрещены исламом». По мнению религиозного лидера, торговля криптовалютой неизбежно сопряжена с «мошенничеством, обманом и невежеством», сообщает Islam-today.

«Биткоины запрещены шариатом, поскольку они наносят ущерб отдельным лицам, группам лиц или учреждениям», - цитирует, в частности, документ крупнейшая египетская газета «Al Ahram».

Напомним, первая площадка для торговли биткоинами была открыта в Египте в августе 2017 года, однако в декабре светские власти страны объявили криптовалюту вне закона. Советник главного муфтия Магди Ашор заявил в интервью Egypt Today, что биткоин используется «напрямую для финансирования террористов».