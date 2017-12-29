В Сирии мусульманские лидеры призвали верующих молиться об окончании засухи

Мусульманские лидеры Сирии призвали верующих жителей страны молиться об окончании засухи и наступлении дождей.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на Associated Press, ранее с призывом затронуть проблему засухи в ходе пятничных проповедей к сирийским имамам обратился президент арабской республики Башар Асад.

Засуха, которая, к слову, затронула в этом году не только Сирию, но и большую часть Ближнего Востока, стала основной причиной масштабного неурожая, а потому государства региона могут столкнуться серьёзной нехваткой продовольствия.

Ранее молитва об окончании засухи после соответствующего призыва министра сельского хозяйства Ури Ариэля, была проведена в Израиле. В коллективной молитве у Стены плача в Иерусалиме приняли участие несколько тысяч верующих.