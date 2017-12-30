Имамов Казахстана направили на тренинг по менеджменту и воздействию на аудиторию

Весьма оригинальный тренинг прошел для казахстанских имамов в Республиканском центре по профессиональной переподготовке и повышению квалификации имамов при мечети «Алжан ана» в Астане. Как сообщает Islam-today, священнослужители прошли курс «Имам XXI века и менеджмент».

Участие в тренинге приняли порядка шести десятков мусульманских священнослужителей из самых разных регионов страны. Провел обучение пресс-секретарь республиканского Духовного управления мусульман Агабек Конарбайулы, который поделился с имамами своим опытом о систематизировании времени, методах ведения работ, проведениях мероприятий, управлении персоналом, методах воздействия на аудиторию.

Напомним, что в целях повышения квалификации священнослужителей ДУМ Казахстана реализует проект «Лучший интеллектуальный имам ХХІ века», в рамках которого организует различные учебные курсы.