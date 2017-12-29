Скоростной поезд, который следует из Мекки в Медину, перевезет первых пассажиров 31 декабря

Первый поезд с пассажирами пройдет по высокоскоростной железной дороге Мекка-Медина 31 декабря. Изначально официальное открытие магистрали «Аль-Харамейн» планировалось на март 2018 года, сообщает Islam-today.

Несмотря на то, что Мекка, и Медина являются закрытыми для немусульман городами, в первой поездке до Мекки примут участие представители саудовских и испанских властей.

Напомним, строительством высокоскоростной железной дороги занимался консорциум «Аль Шоула», состоящий из 12 испанских и двух саудовских компаний. Строительство магистрали обошлось почти в 7 миллиардов долларов.

Теперь 450 километров между Мединой и Меккой можно преодолеть менее чем за два с половиной часа, что особенно актуально для мусульман, совершающих Хадж.