В Иране больше не будут сажать женщин за нарушение "мусульманского дресс-кода"
12:05, 29 декабря 2017
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Женщинам в Иране запрещено появляться на улице без платка / islam-today.ru
Правоохранительные органы Тегерана заявили, чтоб больше не будут отправлять за решетку женщин, которые нарушают «исламский дресс-код», появившийся в стране после Исламской революции.
Как сообщает Islam-today, вместо ареста, представительницам прекрасного пола предложат прослушать специальные лекции в полиции. Впрочем, как отмечается, полиция все же оставила за собой право возбуждать дела против тек, кто нарушает исламские правила ношения одежды умышленно.
Напомним, в Иране действуют весьма строгие правила внешнего вида для женщин. Здесь, в частности, запрещено появляться на улице без головного убора. За соблюдением правил следит специальное подразделение полиции.
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