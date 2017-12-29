В Иране больше не будут сажать женщин за нарушение "мусульманского дресс-кода"

Правоохранительные органы Тегерана заявили, чтоб больше не будут отправлять за решетку женщин, которые нарушают «исламский дресс-код», появившийся в стране после Исламской революции.

Как сообщает Islam-today, вместо ареста, представительницам прекрасного пола предложат прослушать специальные лекции в полиции. Впрочем, как отмечается, полиция все же оставила за собой право возбуждать дела против тек, кто нарушает исламские правила ношения одежды умышленно.

Напомним, в Иране действуют весьма строгие правила внешнего вида для женщин. Здесь, в частности, запрещено появляться на улице без головного убора. За соблюдением правил следит специальное подразделение полиции.