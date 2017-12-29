В парламент Каталонии впервые избрана политик в хиджабе

По итогам региональных выборов в испанской Каталонии в парламент впервые была избрана политик-мусульманка. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Morocco World News.

В парламент 12-го созыва вошла 36-летняя Наджат Дриуиш, уроженка Марокко. Мусульманка, носящая хиджаб, вошла в парламент под номером 10 по списку партии «левых республиканцев».

Дриуиш – мать двоих детей и член городского совета, специализируется на социальной работе по интеграции в общество.

«Нам сказали, чтобы быть нормальными гражданами, надо учиться, и мы выучились. Затем нам сказали участвовать в жизни общества, и мы это делаем. Так в чем же проблема?" – говорит Наджат.

По некоторым данным, мусульман в Каталонии насчитывается порядка 515 000, и они составляют 6,8% населения региона.