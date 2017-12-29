Мусульманам Узбекистана увеличили квоту на умру

Саудовская Аравия увеличила Узбекистану квоту на Умру почти в два раза. В Управлении мусульман республики рассказали, что если ранее она составляла порядка шести тысяч человек, то теперь – 10 тысяч, сообщает Islam-today.

Решение об этом было принято на встрече руководства комитета по делам религий Узбекистана, Управления мусульман республики и правительственного партнера по вопросам поездок в хадж и умру в Мекку, компании Al-Hidaya из Саудовской Аравии.

«По итогам встречи стороны подписали контракт на умру-2018. Согласно документу, 10 тысяч граждан Узбекистана в 2018 году получат возможность совершить обряды умра», – рассказали в Управлении мусульман Узбекистана.