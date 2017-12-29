Мусульманам Узбекистана увеличили квоту на умру
08:09, 29 декабря 2017Ислам
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Обряды умра смогу совершить 10 тысяч граждан Узбекистана / report.az
Саудовская Аравия увеличила Узбекистану квоту на Умру почти в два раза. В Управлении мусульман республики рассказали, что если ранее она составляла порядка шести тысяч человек, то теперь – 10 тысяч, сообщает Islam-today.
Решение об этом было принято на встрече руководства комитета по делам религий Узбекистана, Управления мусульман республики и правительственного партнера по вопросам поездок в хадж и умру в Мекку, компании Al-Hidaya из Саудовской Аравии.
«По итогам встречи стороны подписали контракт на умру-2018. Согласно документу, 10 тысяч граждан Узбекистана в 2018 году получат возможность совершить обряды умра», – рассказали в Управлении мусульман Узбекистана.
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