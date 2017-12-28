В Бангладеш арестовали имама за фетву о женщинах

06:38, 28 декабря 2017
Ислам
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Имам вынес фетву о недопустимости работы женщин в сфере сельского хозяйства / hurriyetdailynews.com

Имам одной из мечетей города Кумаркхали в Бангладеш, а также пятеро его помощников оказались в тюрьме после вынесения фетвы о недопустимости работы женщин в сфере сельского хозяйства. Об этом сообщает Islam-today.

После того, как содержание документа было озвучено по всему городу через громкоговорители, женщины перестали выходить на работу на сельскохозяйственных угодьях, а потому земледельческие работы в городе и его окрестностях попросту прекратились.

Стоит отметить, что законодательный запрет на вынесение фетв действует в Бангладеш еще с 2001 года, однако в 2011 году Верховный суд разрешил мусульманским священнослужителям издавать мусульманские постановления, касающиеся личных вопросов граждан. Фетву о женском труде на полях местные правоохранители сочли незаконной, а потому ее автору уже в ближайшее время будут предъявлены обвинения. 

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