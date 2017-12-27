Мусульмане-долгожители живут в Израиле

Арабы Израиля — лидеры среди мусульман мира по продолжительности жизни. Об этом сообщает Jewish.ru со ссылкой на NEWSRU.co.il.

Продолжительность жизни арабов в Израиле выше, чем в любой мусульманской стране. Об этом говорят данные отчета, опубликованного сегодня Центром Тауба.

Согласно информации, представленной в документе, средняя продолжительность жизни израильских арабов в 2015 году составляла 79 лет. В мусульманских странах самая высокая продолжительность жизни — в Катаре (78,2 года), затем следуют ОАЭ – 77,1 год, Бахрейн – 76,9 лет, Оман – 76,6, Турция – 75,8, и другие государства.

При этом продолжительность жизни израильских арабов ниже, чем у еврейского населения страны (82,7 лет) и ниже среднего показателя по OECD (81,6).

Разница в продолжительности жизни между еврейским и арабским населением Израиля связана с более высоким уровнем младенческой смертности у мусульман, чаще встречающимися у арабского населения врожденными проблемами со здоровьем, высокой смертностью в ДТП и от заболеваний дыхательных путей и диабета.