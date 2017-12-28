Африканцы из Бурунди будут читать Коран на родном языке

Мусульманское священнописание в скором времени можно будет прочесть на одном из редких языков Африки. Мусульманская организация государства Бурунди завершило перевод Корана на один из двух официальных языков страны – рунди, на котором говорят около 7 миллионов ее жителей, сообщает Islam-today со ссылкой на британский сайт The Muslim News.

Этот перевод является первым переводом Корана на язык рунди с момента появления ислама в Бурунди в XIX веке. Работа над переводом мусульманского священнописания продолжалась порядка восьми лет.

Стоит отметить, что на языке рунди говорят также в некоторых других африканских государств, таких как Конго, Танзания и Уганда. Что же касается Бурунди, то мусульмане здесь составляют порядка 10% от общего населения.