Власти Турции упростили правила мусульманского развода

Управление Турции по делам религии упростило правила развода, правда, проще эта процедура стала только для мужчин. Как сообщает Іslam-today.ru, отныне мужчине, желающему расторгнуть брак, достаточно назвать свою супругу «сестрой» или «матерью».

Также упрощена процедура так называемого «мгновенного развода» - «тройного талака». Теперь, чтобы расторгнуть брачный союз, мусульманину в Турции необязательно произносить слово «талак» в присутствии супруги – достаточно позвонить ей по телефону или написать электронное письмо или СМС.

Напомним, в некоторых мусульманских странах, например, в Пакистане и Бангладеш, «тройной талак» находится под запретом. Недавно по решению Верховного суда он был запрещен в Индии.