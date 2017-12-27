Мусульманские ученые выступили против абортов на ранних сроках

По инициативе Управления по делам религии Турецкой республики, в Стамбуле 16 декабря состоялось ежегодное заседание Евразийского исламского Совета по фетвам. В ходе заседания были рассмотрены пути развития Ислама на Евразийском пространстве, а также современные медицинские вопросы, которые требуют особого внимания в ходе шариатских исследований и последующего вынесения фетв, сообщает Islam-today.

Отдельное внимание было уделено медицине, в том числе, отношению Ислама к абортам. Можно ли прерывать беременность на ранних сроках, разрешена ли с точки зрения религии преимплантационная генетическая диагностика эмбриона, можно ли замораживать или продавать сперматозоиды, яйцеклетку и эмбрион – это лишь малая часть вопросов, которые были подняты собравшимися.

Стоит отметить, что согласно исламскому праву сохранение жизни – одна из важнейших ценностей, важнейшее право человека. Жизнь человека начинается с момента слияния двух гамет, а значит, право на жизнь эмбриона должно сохраняться с момента его зачатия.

Резюмируя, алимы подчеркнули, что ислам выступает против абортов, в том числе на ранних сроках беременности, потому что жизнь дарует Всевышний, и никто другой не имеет права отнимать эту жизнь.

«К сожалению, в арабо-мусульманском мире бытует мнение о дозволенности абортов до 120 дней после зачатия. Эта идея получила широкое распространение и среди российских мусульман. Главным критерием в этом вопросе является наличие жизни, отъем которой является большим грехом в исламе. Современные медицинские технологии доказывают наличие жизни уже в первые же дни зачатия и именно это легло в основу фетвы о запрете абортов на ранних стадиях беременности», - рассказал заместитель председателя Евразийского исламского Совета по фетвам Рустам хазрат Нургалеев.