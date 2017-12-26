Мисс Саудовская Аравия отказалась от участия в конкурсе красоты из-за давления суннитского общества

«Королева красоты» из Саудовской Аравии приняла участие отказаться от участия в конкурсе «Мисс Арабский мир» после массированной критики в свой адрес. Обэтом сообщает IslamNews со ссылкой на Newsweek.

24-летняя Маляк Юссеф была выдвинута для участия в конкурсе, который состоялся в эту субботу в Марокко, одной из саудовских общественных организаций в качестве «Мисс Саудовской Аравии». Однако в социальных сетях новости об участии саудовской девушки в подобном конкурсе вызвали бурю негодования со стороны ее соотечественников.

Многим в консервативной мусульманской стране не понравился тот факт, что представительница Саудовской Аравии будет демонстрировать прелести на заграничном подиуме.

«Саудовские женщины красивы своим достоинством, манерами и воспитанием. Им не нужны конкурсы для оценки их красоты», — отметили критики.

«Я сообщаю о снятии своей кандидатуры с финальных раундов «Мисс Арабский мир 2018»», — проинформировала пользователей Twitter Юссеф в ответ на всеобщее осуждение.

Ультраконсервативная суннитская Саудовская Аравия не имеет официального национального конкурса красоты. Многие жители этой страны утверждают, что саудовские женщины не могут конкурировать на конкурсах, поскольку они противоречат традиционным религиозным ценностям страны.