В Ирландии неизвестные забросали исламский центр свининой

В столице Северной Ирландии Белфасте неизвестные забросали свининой здание местного исламского центра.

Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на страницу в социальной сети представителя городской мусульманской общины. По его словам, злоумышленники просунули несколько кусков свинины через щель для писем в двери здания.

«К счастью, свинина не является криптонитом для мусульман, и никто не пострадал, но это действие явно было вызвано ненавистью. Мы понимаем, что этот человек не представляет большинство жителей Северной Ирландии и выступаем против таких попыток разжечь напряженность и разногласия между мусульманами и немусульманами в регионе», - отметил, в частности, представитель мусульманской общины.

Сейчас расследованием инцидента занимается полиция. Виновные пока не найдены.