В Таджикистане при рассмотрении заявок на совершение хаджа будут учитывать финансовое положение паломников

При рассмотрении заявок на совершение паломничества в Мекку Комитет по делам религии Таджикистана отныне будет учитывать финансовое положение будущих хаджиев.

Гражданам, экономическое положение которых таджикские власти не устроит, могут в этом праве отказать, сообщает Islam-today.

Как было отмечено на рабочем совещании у вице-премьера Азима Иброхима, который является также главой комиссии по организации хаджа, мера эта призвана «не допустить ухудшения благосостояния малообеспеченных семей».

«Местные комиссии при отделах по делам религии теперь будут изучать экономическое положение каждого заявителя - есть ли у них возможность совершить хадж или нет. В прежние годы были случаи, когда люди влезали в долги, чтобы совершить паломничество и стать хаджиями. Помню, была женщина, которая только похоронила своего сына, и она хотела продать квартиру, в которой жили невестка и трое внуков, лишь бы совершить паломничество», - цитирует одного из участников совещания радио «Озоди».