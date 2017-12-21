Власти Швейцарии не будут вводить запрет на ношение паранджи на общенациональном уровне

Власти Швейцарии отказались вводить запрет на ношение паранджи в публичных местах на общенациональном уровне, предоставив право кантонам самостоятельно решить этот вопрос. Об этом сообщает «Благовест-Инфо».

Согласно заявлению Федерального совета Швейцарии, «кантоны должны самостоятельно устанавливать любые возможные запреты на головные уборы, закрывающих лицо в общественных местах».

Вместе с тем правительство Швейцарии может поддержать законопроект, который на государственном уровне запретит оказывать давление на человека, в частности на женщин, чтобы заставить их носить одежду, закрывающую лицо.

Несмотря на то, что в тексте документа не уточняется, что речь идет именно о традиционной для мусульман одежде, но с его помощью, как отмечают СМИ, члены Федерального совета страны намерены указать на то, что Швейцария на своей территории «не потерпит принуждения женщин» к ношению такой одежды.

Некоторые кантоны уже поддержали запрет на ношение паранджи, в том числе Санкт-Галлен и Тичино, в то время как в кантоне Цюрих от этого ограничения отказались.