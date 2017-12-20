В Лондоне глава исламского центра подарил христинам 4 000 открыток

Руководитель исламского центра, расположенного в восточном Лондоне, Мохаммед Фахим направил поздравительные открытки христианам, которые в ближашие дни будут отмечать Рождество. Поздравления получили также королева Великобритании и пае Римский, сообщает Islam-today со ссылкой на источник.

Почти 10 лет назад Мохаммед решил создать набор специальных открыток к Рождеству, повествующих об Исе (Иисусе) и Праведной Марьям (Марии) из Корана. Ежегодно Мохаммед Фахим печатает порядка 4000 открыток. На них запечатлены сцены чудес, сотворенных (Исой) Иисусом. Тем самым глава лондонского исламского центра хочет подчеркнуть, что в исламе Иса (Иисус) почитается как пророк.

Мохаммед Фахим послал свои открытки членам британской королевской семьи, церквям, членам обеих палат парламента, соседям, коллегам, папе Римскому и всем лидерам Евросоюза.

«Удивительно, что я получаю так много ответов и интересных комментариев», - признался Фахим.