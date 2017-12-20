Имамов Азебарджана переведут на официальную зарплату

12:56, 20 декабря 2017
Ислам
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Вопрос о размере зарплаты имамов еще обсуждается / http://islam-today.ru

Имамы, которые работают в мечетях Азербайджана, с февраля будущего года начнут получать официальную зарплату. Об этом стало известно со слов председателя Госкомитета по работе с религиозными структурами республики Мубариза Гурбанлы, сообщает Islam-today со ссылкой на источник. 

В настоящее время обсуждается размер заработной платы, а также вопрос о том, кому именно она будет выдаваться. При этом отмечается, что назначенные в мечети Управлением мусульман Кавказа имамы и другие религиозные деятели страны будут получать зарплату по решению самой религиозной организации. По словам Гурбанлы, это важно и необходимо с общественно-политической точки зрения.

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