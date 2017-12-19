В Испании мусульманка впервые может стать парламентарием

В Испании мусульманка Наджат Дриуиш пытается построить политическую карьеру на высоком уровне. У нее, в частности, есть шансы стать первым парламентарием-мусульманкой в Каталонии, сообщает Islam-today.

Наджат рассказывает, что стала в своем сообществе первой, поступившей в университет, первой, кто получил литературную премию. Дриуиш стремится к тому, чтобы общество было равноправным, инклюзивным и признающим многообразие.

«Моя цель – не только стать первой мусульманкой в парламенте, но стать первой из многих», – признается она.

Наджат переехала из Марокко в Каталонию в 1990 году, в возрасте 9 лет. Уже 17 лет она является соцработником в своем городке вблизи Барселоны. Хотя мусульманка в политических партиях не состоит, она дала свое согласие на включение в электоральный список партии «левых республиканцев» для увеличения шансов на избрание.