Дубайский суд отправил в тюрьму индуса за пост в в Facebook

Дубайский суд первой инстанции на прошлой неделе приговорил 34-летнего рабочего из Индии к тюремному заключению. За пост в Facebook, высмеивающий ислам, мужчина получил срок на 3 месяца лишения свободы, сообщает Islam-today.

В своем аккаунте мужчина поделился карикатурой на Пророка Мухаммада (с.а.в.). Сотрудники полиции получили сообщение о нарушении от коллеги обвиняемого. Телефон, с которого была произведена публикация, был конфискован. Со слов обвиняемого, он не знал о том, что размещенная им фотография высмеивает Пророка (с.а.в.).

Отмечается, что мужчина также будет оштрафован на 5 000 дирхамов. Обвиняемый, который свою вину так и не признал, после отбытия наказания будет депортирован.