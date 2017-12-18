Мечеть вблизи Стамбула попала в список выдающихся зданий мира

Королевский институт британских архитекторов (RIBA) выпустил Международный перечень RIBA 2018. В него вошли 62 поразительных здания в 28 странах мира, сообщает Islam-today.

В их числе, в частности, оказалась необычная мечеть. Отмечается, что подборка выдающихся работ устанавливает образцовый стандарт архитектуры и демонстрирует значимость и трансформирующий эффект для сообществ по всему миру хорошо спроектированных зданий. Данная награда вручается каждые 2 года и была учреждена для поощрения самых примечательных архитектурных произведений планеты. Награжденный экспертами мусульманский храм создан Emre Arolat Architects.

Каменная мечеть находится в степи вблизи Стамбула. Она идеально растворяется в пейзаже и дарит мусульманам уединенное место для молитв. Мечеть погружена под землю на глубину 7 метров. При этом она рассчитана на 650 человек.