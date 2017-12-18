В Узбекистане студент выучил весь Коран за 58 дней

Фатулло Дадаев, студент Ташкентского исламского института имени Имама Бухари, запомнил весь Коран меньше чем за 2 месяца (58 дней). Студент начал запоминать Священное Писание мусульман по одной странице в день и постепенно увеличивал их количество, сообщает Islam-today.

В конце концов он стал выучивать по 17 страниц Корана в день. В настоящее время, будучи студентом 3-го курса, он должен каждый день читать по памяти по 3 джуза Священной Книги (одна тридцатая часть Корана) своему преподавателю.

«Если Аллах пожелает, к концу этого учебного года я планирую прочесть весь Коран наизусть за одну попытку», - говорит Фатхулло.