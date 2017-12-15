В Турции издали фетву, которая запрещает покупать лотерейные билеты

Управление по делам религии Турции издало новую фетву, касающуюся покупки лотерейных билетов Milli Piyango, что является в стране традиционным занятием в преддверии Нового года.

В заявлении говорится о том, что все азартные игры, которые основаны на победе одной из сторон и проигрыше другой, объявляются запрещенными для приверженцев ислама, сообщает Islam-today.

Отмечается, что пока одна сторона проигрывает, другая побеждает незаслуженно. В соответствии с фетвой, ущерб от подобных азартных игр довольно значителен, так как в них участвует большое количество людей.