В Мьянме за месяц погибли около 6,7 тысяч мусульман-рохинья

Не менее 6,7 тысяч мусульман народности рохинья погибли через месяц после старта операций армии Мьянмы в штате Аракан 25 августа. Об этом гласят данные «Врачей без границ» по беженцам в Бангладеш, сообщает Islam-today.

Из 9 тысяч араканских мусульман, которые погибли в Мьянме за период времени с 25 августа по 24 сентября, 6,7 тыс. человек, вероятнее всего, стали жертвами насилия.

При этом 69% от общего числа погибших были убиты, 9% - сожжены, а 5% скончались от полученных травм, - докладывают «Врачи без границ». По данным организации, не менее 730 жертв насилия - это дети в возрасте младше 5 лет.

«Врачи без границ» полагают, что число мусульман-рохинья, которые бежали из Мьянмы в Бангладеш, составляет 647 тыс. Помимо этого, организация отметила ограничение доступа к гумпомощи в штате Аракан.