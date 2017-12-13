Муниципалитет Лондона хочет закрыть "Макдоналдсы" из-за скандала с хиджабом

Власти одного из районов Северной части Лондона готовы пересмотреть лицензию на деятельность всех заведений «Макдоналдс» на севере британской столицы после инцидента, после того как студентку-мусульманку попросили снять хиджаб для оформления заказа. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на Daily Star.

По словам мусульманки, она всю свою жизнь прожила в Великобритании и ни разу не сталкивалась с таким. После этого инцидента члены городского совета Ракхия Исмаил и Ричард Уоттс предложили пересмотреть лицензии пунктов питания «Макдональдс».

Кроме того, члены городского совета приняли участие в акции протеста у «Макдоналдса» в минувший четверг.