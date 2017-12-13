В Камеруне при нападении на мечеть погибли 2 мусульманина

Накануне одна из мечетей Камеруна подверглась нападению террориста-смертника. В результате теракте в мусульманском храме на севере африканской страны погибли 2 человека и сам боевик, сообщает Islam-today.

Смертник подорвал себя утром в мечети в городе Керава. Взрыв прогремел после утренней молитвы.

Сообщается, что в этот момент в мечети было немноголюдно.