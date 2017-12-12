В Мьянме, по распоряжению властей, снесли 16 мечетей

На днях по распоряжению властей Мьянмы в районе Маунгдао штата Аракан снесли 16 мечетей. Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на телеканал Weekly English news.

В ряде городов Мьянмы с компактным проживанием мусульман последние годы власти целенаправленно закрывают и сносят мечети. В городе Ситуэ проживает ок. 80 тысяч мусульман. Во избежание провокаций мечети обнесены забором и не функционируют.

По данным Weekly English news, 16 из 17 имеющихся в районе Маунгдао мечетей были снесены за одну неделю. Мусульмане считают, что последнюю мечеть в районе ожидает та же участь.

В результате операции против исламистов в провинции Аракан на севере-западе Мьянмы, которая началась 25 августа, число жителей провинции Аракан, бежавших в Бангладеш, приблизилось к 626 тысячам.