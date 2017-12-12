В Новой Зеландии предлагают сделать фаст-фуд халяльным

Юная мусульманка Сайида Фауза из Новой Зеландии выдвинула в Facebook инициативу сделать еду в фаст-фуд ресторане KFC халяльной и доступной для приверженцев ислама. Движение под названием «Мы хотим, чтобы халяльный KFC вернулся в Новую Зеландию» (We Want HALAL KFCs Back In New Zealand) привлекло тысячи сторонников всего за пару дней.

Как сообщает Islam-today, спустя месяц активисты выдвинули в адрес руководства франшизы обвинение в расизме и религиозной нетерпимости.

Движение стало массовым и раскололо население Новой Зеландии на его сторонников и противников.

Инициативу поддержали также и в других странах. В частности, в Индонезии кампанию поддержали местные активисты. Получив такую мощную поддержку, движение теперь требует аналогичных перемен от сети ресторанов McDonalds.

Сообщается, что представители KFC в Новой Зеландии за развитием событий следят, но избрали для себя выжидательную позицию. Ранее KFC уже пробовала поставлять халяль-продукцию в Новую Зеландию. Тогда местные мусульмане вынудили сеть ресторанов быстрого питания изменить свое меню. Но по причине последовавших за нововведениями проблем с логистикой фаст-фуд заведения от этой идеи отказались.