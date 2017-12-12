Исламские религиозные и общественные организации подписали "Социальную концепцию мусульман Украины"

Более тридцати религиозных и общественных организаций мусульман Украины, чьи подписи уже стоят под «Хартией мусульман Украины», 11 декабря подписали «Социальную концепцию мусульман Украины» (СКМУ).

Как сообщает «Ислам в Украине», над СКМУ работали Духовное управление мусульман Украины «УММА», Духовное управление мусульман АРК, Ассоциация мусульман Украины, представители и имамы мусульманских общин.

Как сказано во вступительном слове «Социальной концепции...», ее надо воспринимать как фатву – богословско-правовое заключение, изложенное исламскими учеными, представителями самых авторитетных мусульманских организаций Украины.

«Социальная концепция мусульман Украины» – открытый документ, к нему могут присоединиться и другие организации мусульман, религиозные и общественные.

Присутствовавшие на церемонии подписания «Социальной концепции...» представители правительства и науки отмечали, что такие инициативы мусульман свидетельствуют об их способности к объединению и станут примером и для других церквей и религиозных организаций.