В Узбекистане стартовало вещание первого в республике исламского онлайн-радио

В Узбекистане в тестовом режиме стартовало вещание первого в республике исламского онлайн-радио. В его эфире будут рассказывать о Коране и правилах его чтения, о хадисах и аятах, сообщает Islam-today.

Ведущие радио будут приглашать известных улемов и отвечать на вопросы своих радиослушателей.

В будущем создатели AzonFM намерены также запустить онлайн-телевидение AzonTV для проведения трансляции видеоверсий радиопередач.