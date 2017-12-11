В Узбекистане стартовало вещание первого в республике исламского онлайн-радио
16:37, 11 декабря 2017Ислам
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Первое мусульманское онлайн-радио запустили в Узбекистане / islam-today.ru
В Узбекистане в тестовом режиме стартовало вещание первого в республике исламского онлайн-радио. В его эфире будут рассказывать о Коране и правилах его чтения, о хадисах и аятах, сообщает Islam-today.
Ведущие радио будут приглашать известных улемов и отвечать на вопросы своих радиослушателей.
В будущем создатели AzonFM намерены также запустить онлайн-телевидение AzonTV для проведения трансляции видеоверсий радиопередач.
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