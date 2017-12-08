Отношение американцев к мусульманам улучшилось – опрос
16:21, 08 декабря 2017Ислам
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Отношение американцев к мусульманам улучшилось / islam-today.ru
Отношение жителей США к арабам и мусульманам в целом несколько улучшилось. К такому выводу по результатам масштабного опроса пришли эксперты Американо-арабского института (AAI), сообщает Islam-today.
Согласно отчету, отношение американцев к мусульманам в данный момент можно считать лучшим за последние 10 лет. Так, о положительном отношении к мусульманам, проживающим в США, заявили 52% опрошенных.
В 2015 году таких было только 40%.
Примечательно, что более позитивное отношение к мусульманам, как отмечают авторы исследования, выражают, как правило, те, кто с ними лично знаком.
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