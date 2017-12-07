В США суд приговорил мужчину, который осквернил мечеть, к 15 годам тюремного заключения

Суд в американском штате Флорида приговорил исламофоба, осквернившего мусульманский храм, к тюремному заключению сроком на 15 лет.

Осужденный, 37-летний уроженец города Тайтусвилль Майкл Вульф, признан виновным сразу по нескольким статьям, в том числе в акте вандализма из ненавистнических побуждений, сообщает Islam-today.

Согласно материалам дела, исламофоб ворвался в мечеть Аль-Мумин в Тайтусвилле, устроил в здании погром и разбросал куски свинины. Свою вину на суде преступник признал полностью.

В непосредственном тюремном заключении мужчина проведет 15 лет, затем в течение следующих 15 лет ему предстоит отбывать условное наказание.