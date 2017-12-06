Власти Бангладеш решили переселить мусульман-рохинджа на необитаемый остров

Беженцы-рохинджа, бежавшие из Мьянмы на территорию Бангладеш, в ближайшее время будут переселены на необитаемый остров Тенгар Чар в Бенгальском заливе, который, помимо прочего, еще и регулярно подвергается затоплению. Соответствующее решение приняли власти Бангладеш, сообщает Islam-today.

По предварительным подсчетам, реализация плана обойдется правительству в 278 миллионов долларов. Завершить его планируется к концу 2019 году.

Международные правозащитные организации план по переселению беженцев резко раскритиковали, отметив, что «в отчаянной попытке сделать так, чтобы рохинджа покинули лагеря беженцев и в конечном итоге вернулись в Мьянму, власти Бангладеш ставят под угрозу безопасность и благополучие людей».

Правительство Бангладеш, в свою очередь, заверило, что при условии проведения специальных работ остров вполне может быть обитаем.