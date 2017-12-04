В Турции мусульманам запретили красить волосы в черный цвет
18:00, 04 декабря 2017Ислам
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Мусульманам Турции запретили красить волосы в черный цвет / islam-today.ru
Мужчинам, проживающим в Турции, отныне запрещено красить волосы в черный цвет. Соответствующую фетву вынесло Управление по делам религии страны, Islam-today.
Отмечается, что красить волосы, бороду и усы в целом не запрещается. Запрет касается только черного цвета, который, как подчеркивается в документе, не соответствует канонам ислама.
В фетве также прописан запрет на музыку, которая может способствовать «распространению греха», а также на работу в тех местах, где продается алкоголь. Исключение в данном случае может быть сделано, только если у мусульманина нет никаких других возможностей заработать себе на жизнь.
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