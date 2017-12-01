В Киеве презентовали переиздание смыслов Корана на украинском языке

На днях вышло пятое переиздание перевода на украинский язык смыслов Священного Корана, осуществленного Духовным управлением мусульман Украины «Умма» при поддержке украинской общины в ОАЭ.

Как сообщает "Ислам в Украине", его презентация состоялась 29 ноября в «Крымском доме», после чего весь тираж - 1200 экземпляров, распределили между исламскими культурными центрами ГС «Всеукраинская ассоциация «Альраид» и мечетях ДУМУ «Умма», где их могут получить все желающие.

Необходимость пятого переиздания перевода смыслов Корана возникла через огромный спрос, потому что первые четыре тиражи разошлись в считанные дни.

Перевод выполнил кандидат исторических наук, востоковед и исследователь мусульманского мира Михаил Якубовичь непосредственно с арабского языка.