Эксперты предположили, сколько мусульман будет в Европе к 2050 году

Авторитетное американское аналитическое агентство Pew Research Center опубликовало доклад, в котором, помимо прочего, проанализировало, каким будет количество мусульман в европейских странах к 2050 году.

За основу прогноза эксперты агентства взяли три сценария: при так называемой «нулевой иммиграции», при сохранении исключительно легальной иммиграции в страны Европы и при большом потоке нелегальных мигрантов, который был отмечен в Европе в 2014-2016 годах, сообщает Islam-today.

В случае с третьим сценарием число мусульман на территории Европы к 2050 году, как оказалось, может составить до 14% от европейского населения - это почти в три раза больше нынешних показателей.

Также в докладе отмечается, что больше половины - 53% - мусульман, находящихся в данный момент на территории европейских стран, прибыли в Европу в период с 2010 по 2016 год.