Мусульмане всего мира готовятся отмечать день рождения Пророка Мухаммада

Сегодня мусульмане всего мира готовятся отмечать Мавлид ан-Наби – день рождение Пророка Мухаммада (с.а.в.). Принято считать, что пророк (с.а.в.) родился в ночь между 11 и 12 днем месяца Раби уль-авваль 571 года, сообщает Islam-today.

Уход достопочтимого пророка Мухаммада также произошел в месяц Раби уль-авваль. Пророка Мухаммада похоронили там, где он умер, в доме его жены Айши. Впоследствии здесь возвели мечеть, которая стала одной из главных святынь мусульманского мира.

День рождения Пророка Мухаммада – третья дата по почитанию для мусульман. Первые два места занимают праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам.

В день рождения Пророка Мухаммада традиционно проводят мавлиды - торжественные мероприятия, где мусульмане восхваляют Пророка, рассказывают о его жизни, о его семье и обо всем, что связано с ним.