В Мекке и Медине запретили фотосъемку

Власти Саудовской Аравии запретили фото- и видеосъемку в двух главных святынях ислама – Запретной мечети в Мекке и мечети Пророка в Медине. Об этом сообщает Islam-today со ссылкой на marwa.

Отмечается, в частности, что запрет распространяется как на паломников и посетителей мусульманских святынь, так и на журналистов.

Формально причиной запрета названо желание властей защитить и сохранить мусульманские святыни, а также призвать верующих исполнять религиозные ритуалы более качественно.

У нарушителей запрета предполагается изымать технику, а также применять к ним юридические меры, какие именно – пока не уточняется.