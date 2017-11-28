В Варшаве вандалы напали на мусульманский центр

В Варшаве неизвестные повредили двери и окна мусульманского культурного центра. Работники центра говорили, что ранее получали анонимные угрозы, сообщает "Сегодня" со ссылкой на rmf24.pl.

Нападение на мусульманский культурный центр произошло ночью 27 ноября, примерно в два часа ночи по местному времени. Неизвестные, нападение которых, возможно, записано на камеры наблюдения, разбили окна и стеклянные двери, а также повредили кондиционеры и сад.

На место происшествия прибыла полиции для расследования нападения.