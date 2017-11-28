В Варшаве вандалы напали на мусульманский центр
12:43, 28 ноября 2017Ислам
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В Варшаве неизвестные повредили двери и окна мусульманского центра / rmf24.pl
В Варшаве неизвестные повредили двери и окна мусульманского культурного центра. Работники центра говорили, что ранее получали анонимные угрозы, сообщает "Сегодня" со ссылкой на rmf24.pl.
Нападение на мусульманский культурный центр произошло ночью 27 ноября, примерно в два часа ночи по местному времени. Неизвестные, нападение которых, возможно, записано на камеры наблюдения, разбили окна и стеклянные двери, а также повредили кондиционеры и сад.
На место происшествия прибыла полиции для расследования нападения.
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