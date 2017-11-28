В венгерском городе Ашоттхалом запретили паранджу

В венгерском городе Ашоттхалом вступил в силу запрет на ношение паранджи и другой одежды, закрывающей лицо.

Как сообщает Islam-today со ссылкой на слова мэра города Ласор Тороцкаи, в качестве примера он взял австрийское законодательство, а именно закон о запрете сокрытия лица в общественных местах, который действует с 1 октября. Нарушение его наказывается штрафом в размере 150 евро.

Закон о запрете закрывающей лицо одежды впервые в Венгрии пытались принять в 2016 году. Однако тогда Верховный суд страны признал его нарушающим права верующих. Теперь же формально в документе запрет на паранджу не числится, однако фактически под закон подпадает.

Город Ашоттхалом с населением в 4 тысячи человек, который находится на южной границе Венгрии с Сербией, стал известен после того, как в 2015 году городские власти установили на въезде в город указательные знаки о запрете нахождения в нем мусульман, пытаясь бороться с миграционным кризисом.