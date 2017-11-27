Шведский политик ушел из партии после того, как назвал мусульман "не совсем людьми"

Шведский политик Мартин Стрид был вынужден уйти из партии «Шведские демократы» после того, как назвал мусульман «не совсем людьми». Политик из города Бурленге рассказал участникам национальной конференции в Норрчепонзе о существовании термина «шкала от 1 до 100», сообщает UA.NEWS со ссылкой на The Local.

«На одном конце шкалы вы на 100 процентов человек, личность, все, что является частью этой концепции. А на другом конце шкалы, вы на 100 процентов мусульманин», - сказал он.

Далее Стрид продолжил, заявив, что «все мусульмане находятся где-то в этой шкале» и участники террористической группы ИГИЛ близки к 100-процентным мусульманам». По его словам, «если вы бывший мусульманин, то вы прошли довольно далеко до того, чтобы быть человеком в полной мере».

Он также сказал, что хочет «освободить мусульман от ислама, и цель состоит в том, чтобы они присоединились к «Шведским демократам».

В ответ секретарь партии Ричард Джомсхоф назвал высказывания Стрида «расизмом» и высказался за его немедленное исключение из партии. Депутат партии Джулия Кронлид назвала слова политика «вредным».

Сообщается, что Стрид извинился за свои комментарии, однако был вынужден покинуть партию.