В Египте построят мавзолей в память о жертвах теракта, который произошел в мечети

В память о жертвах теракта в мечети на севере Синайского полуострова в Египте будет построен мавзолей. Соответствующее распоряжение сделал президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает Islam-today.

Напомним, ранее он также заявил, что атака на мусульманский храм «не останется безнаказанной». «Жертвы теракта будут отомщены, а Египет продолжит свою войну против терроризма», - цитирует ас-Сиси агентство Associated Press.

Место и сроки строительства мавзолея, между тем, пока не уточняются. Напомним, атака на мечеть, расположенную в населенном пункте Рауда в 40 км от города Эль-Ариш, была совершена во время пятничного намаза. Сначала в мусульманском храме была взорвана бомба, а затем боевики открыли огонь по выбегавшим из здания людям и даже скорым, прибывающим за пострадавшими.

По предварительным данным, участие в атаке принимали более двух десятков боевиков, большая их часть уничтожена.

На данный момент жертвами теракта числятся 305 человек, в том числе 27 детей. Почти 130 человек получили ранения.