В Египте боевики напали на мечеть - 155 человек погибли, более 100 ранены

В пятницу в египетском городе Бир-эль-Абдна севере Синайского полуострова боевики напали на мечеть. В результате атаки погибли 155 человек, еще более 100 были ранены, сообщает BBC.

Нападение было совершено во время пятничной молитвы. Вооруженные боевики на четырех внедорожниках сначала привели в действие взрывное устройство среди молящихся, а затем открыли по ним огонь.

Атака на мечеть произошла спустя месяц после катастрофического рейда силовиков на убежище боевиков в Западной пустыне недалеко от Каира. По неофициальным данным, в результате перестрелки тогда погибли по меньшей мере 52 полицейских, но власти Египта утверждают, что число жертв составило 16 человек.

Рейд проводился в предполагаемое убежище группировки "Хасм", которая была причастна к организации нескольких терактов, она считается одной из опаснейших в стране. С 2013 года члены террористических организаций убили уже более сотни полицейских и военных.

Власти Египта называют "Хасм" боевым крылом "Братьев-мусульман" - исламистской группы в Египте, которую признали незаконной с 2013 года. Сами "Братья-мусульмане" отрицают их связь с "Хасм".