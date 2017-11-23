Мьянма отвергла предложение ЕС о расследовании преступления против мусульман-рохинджа
16:00, 23 ноября 2017Ислам
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Лидер Мьянмы отказала ЕС в независимом расследовании ситуации с мусульманами-рохинджа / islam-today.ru
Власти Мьянмы отвергли предложение Евросоюза о проведении независимого расследования ситуации вокруг мусульман-рохинджа.
Об этом по итогам состоявшейся в Мьянме 13-й встрече глав МИД Азия-Европа заявил глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан, сообщает Islam-today.
«На встрече звучали подобные предложения, однако государственный советник и министр иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чжи заверила, что выполняются данные ранее рекомендации международного сообщества по ситуации вокруг рохинджа. Кроме того, местная специальная комиссия проводит необходимые следственные действия», - сообщил он.
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