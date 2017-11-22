В Нидерландах полицейским-мусульманкам разрешили носить хиджаб на работе

Полицейские-мусульманки в Нидерландах отныне имеют право носить на работе хиджаб. Соответствующее решение приняла Комиссия страны по правам человека, которая постановила, что запрет на мусульманский платок в правоохранительных органах – это дискриминация, сообщает Islam-today.

Согласно голландскому законодательству, правоохранителям запрещено носить на службе какие бы то ни было религиозные символы наряду с полицейской униформой. А потому мусульманки, служащие в полиции, вынуждены ходить в гражданской одежде, что, по их мнению, значительно мешает построить карьеру.

Примечательно, что постановление не относится ко всем сотрудникам полиции, а только к конкретной сотруднице полиции - Саре Изат из Роттердама, которая и обратилась с жалобой в Комиссию.

Однако отмечается, что случай этот может стать началом целого ряда аналогичных запросов и решений.